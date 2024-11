Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Explosionsgeräusch und Rauch in Ladenlokal - keine Gefahr!

Mönchengladbach-Odenkirchen-Mitte, 27.11.2024, 17:18 Uhr, Burgfreiheit (ots)

Am Dienstag um 17:18 Uhr meldeten besorgte Anrufer über den Notruf 112 ein explosionsartiges Geräusch mit einer anschließenden Rauchentwicklung in einem geschlossenen Gastronomiebetrieb an der Straße Burgfreiheit. Beim Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Rauchentwicklung in dem Lokal.

Die Feuerwehr verschaffte sich einen Zugang zum Objekt und ging mit einem Atemschutz-Trupp zur Erkundung in das Gebäude vor. Hierbei stellten die Einsatzkräfte anhand der eingesetzten Warngeräte zunächst das Vorhandensein von potenziell explosionsfähigen Gasen fest, so dass der Bereich vor dem Objekt geräumt- und vorsorglich auch die Gaszufuhr des Objektes durch einen weiteren Trupp abgestellt wurde.

Im Rahmen der weiteren Erkundung konnte dann aber schnell Entwarnung gegeben werden. An einem Aggregat einer Kühltheke war offensichtlich unter hoher Druckentstehung eine Rohrleitung geborsten und hatte das darin befindliche, gasförmige Kältemittel schlagartig ausströmen lassen. Dabei wurden Teile der Verkleidung beschädigt und durch das Lokal geschleudert.

Die Feuerwehr befreite das Objekt mit Hilfe eines Überdruckbelüftungsgerätes von den emittierten Gasen, die in den vorliegenden Mengenverhältnissen nicht zu einer Gefahr hätten führen können. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Betreiber übergeben. Im Bereich "Burgfreiheit/Kölner Straße" kam es während des Einsatzes zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Odenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandinspektor Dustin Hargarten (Zugführer in Ausbildung vom Eifelkreis Bitburg-Prüm), Brandamtmann Thomas Mandrossa

