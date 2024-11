Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Sicherungskasten

Mönchengladbach-Holt, 25.11.2024, 12:44 Uhr, Josef-Drauschke-Straße (ots)

Beim Brand eines Sicherungskastens auf der Josef-Drauschke-Straße kam es zu einer erheblichen Rauchentwicklung in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus. Der einzige anwesende Bewohner erlitt hierbei eine Rauchgasvergiftung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Ein Trupp der Feuerwehr, geschützt mit Presslufatmern, löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Durch die NEW wurde das Gebäude zur Sicherheit stromlos geschaltet.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Christian Küppers

