FW-MG: Brand in der Innenstadt

Mönchengladbach-Gladbach, 23.11.2024, 21:30Uhr, Bismarckstraße (ots)

Gegen 21:30Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Bürogebäude, im Stadtkern alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand schon stark ausgedehnt, weshalb der eintreffende Einsatzleiter eine weitere Verstärkung der Einsatzkräfte veranlasste. Der Brand breitete sich in einem freistehenden Anbau, in zweiter Reihe, mit darunterliegender Tiefgarage aus. Die angrenzende Bebauung ließ keine direkte Zufahrt zu dem betroffenen Gebäude zu. Die Löscharbeiten der Feuerwehr konzentrierten sich auf den Schutz der Nachbargebäude. Alle angrenzenden Wohn- und Bürogebäude konnten durch die Feuerwehr abgeschirmt werden. Die Anwohner der betroffenen Wohneinheiten wurden vorsorglich aus dem Gebäude in einen Bus der NEW untergebracht und konnten in der Nacht wieder ihre Wohnungen beziehen. Eine Familie mit drei Kindern wurde, im Verlauf des Einsatzes, vorsorglich in ein nahegelgenes Krankenhaus transportiert. Die Löscharbeiten zogen sich noch bis in die frühen Morgenstunden. Im Umkreis der Einsatzstelle kam es zu Geruchsbelästigungen und Verkehrsstörungen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I(Neuwerk), der Löschzug der Feuer- und Rettungswache II(Holt), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III(Rheydt), zwei Rettungswagen und ein Notarzt, Sonder- und Logistikfahrzeuge aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), der ELW 2, die Einheiten Hardt, Stadtmitte, Odenkirchen, Neuwerk, Giesenkirchen, Rheindahlen, Broich, Rheydt der freiwilligen Feuerwehr, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Die Versorgung der eingesetzten Kräfte wurde durch eine Verpflegungseinheit des DRK sichergestellt und die NEW unterstützte mit einem Bus zur Betreuung.

Einsatzleiter: Markus Meinen

