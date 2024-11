Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Spektakuläre Aktion der Feuerwehr - Höhenretter am Eli

Mönchengladbach-Rheydt, 03.12.2024, 13:00 Uhr, Elisabeth Krankenhaus (ots)

Nach den bei Klein und Groß beliebten Nikolausaktionen der Höhenretter der vergangenen Jahre, werden der Nikolaus und einige Superhelden auch in diesem Jahr wieder auf den Dächern des Elisabeth-Krankenhauses Rheydt landen und von dem 15-Stockwerke hohen Haupthaus zu den kleinen Patient:innen klettern.

Die Superhelden werden sich gegen 13:00 Uhr mit Hilfe der Höhenretter der Berufsfeuerwehr vom Dach des Haupthauses der Städtischen Kliniken Mönchengladbach abseilen. Als Highlight wird auch der Nikolaus vom Dach der Klinik "schweben" und Geschenke sowie von Schüler:innen der Katholischen Grundschule Meerkamp gemalte Genesungswünsche, an die Kinder der Kinderklinik übergeben. Kleine und große Zuschauer sowie die Kinder der umliegenden Kitas sind herzlich eingeladen, sich das weihnachtliche Spektakel anzuschauen und werden mit warmem Kakao und Weckmännern versorgt.

Mit dieser Aktion beteiligt sich die Sondereinsatzgruppe Höhenrettung der Feuerwehr Mönchengladbach auch in diesem Jahr an einer bundesweiten Aktion der Feuerwehr-Spezialeinheiten. Die Feuerwehr Hamburg hatte vor einigen Jahren dazu aufgerufen, Kinderkliniken in der Nikolauszeit zu besuchen, um den kleinen Patient:innen eine Freude zu bereiten und sie vom Klinikalltag abzulenken. Inzwischen veranstalten Höhenretter-Einheiten aus ganz Deutschland in ihren Städten das spezielle Nikolausfest für Kinder. Für das "Eli" und auch die Feuerwehr Mönchengladbach ist diese ganz besonderen Aktion eine große Herausforderung, auf die sich alle Beteiligten freuen.

Die Aktion wird in enger Zusammenarbeit mit dem Elisabeth-Krankenhaus Rheydt organisiert und von der Rewe Markt GmbH und der Katholischen Grundschule Meerkamp unterstützt. Im Namen der kleinen und großen Patient:innen bedanken wir uns für diese tolle und großzügige Unterstützung.

