Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Keller

Mönchengladbach- Uedding, 17.11.2024, 16:16 Uhr, Am Beekerkamp (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es in Mönchengladbach zu einem Kellerbrand. Die Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten sich glücklicherweise durch den bereits verrauchten Treppenraum in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Vorsorglich wurden jedoch noch alle Bewohner von einem Notarzt untersucht. Zur Brandbekämpfung und für die anschließenden Lüftungsmaßnahmen wurden insgesamt 3 Trupps, geschützt durch Atemschutzgeräte, eingesetzt. Mit einem Hochleistungslüfter konnte der Brandrauch aus dem Gebäude entfernt werden. Der betroffene Kellerraum brannte vollständig aus.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug, die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell