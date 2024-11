Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Gleich zweimal hat die Bundespolizei am Bahnhof Meiningen am Sonntagnachmittag Reisenden ihre Messer abgenommen

Meiningen, Bahnhof Meiningen (ots)

Bundespolizisten überprüften gegen 15:30 Uhr einen jungen Mann. Dabei entdeckten sie in seiner Umhängetasche, deren Reißverschluss geöffnet war, ein Messer, welches ohne weiteres hätte gegriffen werden können. Der 18-jährige Deutsche stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Zudem trat er in der Vergangenheit bereits gewalttätig in Erscheinung. In der Summe entschlossen sich die Beamten daher, dem Mann das Messer abzunehmen.

Nur kurze Zeit später, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 45-jähriger Deutscher am Bahnsteig befragt. Im Gespräch mit der Streife der Bundespolizei gab dieser an, ein Einhandmesser bei sich zu führen. Dieses händigte er gegenüber den Beamten aus. Der gefährliche Gegenstand wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun strafrechtlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

