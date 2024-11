Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Zurückgelassener Rucksack löst Polizeieinsatz am Flughafen Erfurt-Weimar aus

Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Am heutigen Vormittag entdeckte eine Luftsicherheitsstreife der Bundespolizeiinspektion Erfurt am Flughafen Erfurt-Weimar einen herrenlosen Rucksack, der vor dem Terminal nahe eines Müllbehälters abgestellt war.

Eine erste berührungsfreie Inaugenscheinnahme ließ keinen Rückschluss auf den Eigentümer zu, sodass man den Bereich vor dem Terminal weiträumig abgesperrt hat, auch weil auf Ausrufe im Gebäude niemand reagiert hat.

Die Information über den Einsatz am Flughafen erreichte auch das bundespolizeiliche Personal am Erfurter Hauptbahnhof. Dort machte zwischenzeitlich ein älteres Paar aus Berlin bekannt, dass man auf der Suche nach einem persönlichen Gepäckstück ist. Die Bundespolizisten am Hauptbahnhof verknüpften die vorliegenden Informationen, sodass schnell ein möglicher Zusammenhang mit dem Gegenstand am Airport hergestellt werden konnte. Die Reisenden beschrieben ihren blauen Rucksack sehr detailliert, sodass man am Flughafen etwas durchatmen konnte. Das Paar, das zuvor aus Antalya nach Erfurt gereist ist, verlegte schnell zurück zum Flughafen, um den Rucksack tatsächlich als ihren zu identifizieren. Die Entschärfer mussten nicht mehr zum Einsatz kommen und die Absperrungen konnten aufgehoben werden.

Alle polizeilichen Maßnahmen erstreckten sich von ca. 9:00 bis 10:00 Uhr. Die parallele Abfertigung von Passagieren im Terminal war nicht beeinträchtigt.

Die Bundespolizei sensibilisiert Reisende fortwährend zum bewussten Umgang mit Reisezubehör und Gepäckstücken. Harmlos erscheinende Taschen, Rucksäcke oder Koffer, die im öffentlichen Raum zurückgelassen werden, lösen in der Regel umfangreiche Polizeieinsätze aus. Die Kosten dafür können dem Verursacher in Rechnung gestellt werden. Insofern es zu beeinträchtigenden Auswirkungen auf den Flugbetrieb, den Verkehr oder sonstigen Abläufen kommt, können auch Dritte Ansprüche geltend machen.

Vor diesem Hintergrund bittet die Bundespolizeiinspektion Erfurt Reisende, stets einen Blick auf das eigene Gepäck zu werfen und Auffälligkeiten zu melden. Wir wollen, dass alle sicher und pünktlich reisen können. Im 24-Stunden-Betrieb trägt die Bundespolizei am Flughafen Erfurt-Weimar zur Luftsicherheit bei.

