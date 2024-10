Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Polizei ermittelt nach Diebstählen auf Baustelle

Riedstadt (ots)

Über das vergangenen Wochenende (04.-07.10) schlugen Unbekannte auf einer Baustelle am "Rosenhof" zu. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter gewaltsam Türen aufgehebelt und anschließend Baumaschinen im Wert von rund 2500 Euro erbeutet haben. Bereits in der Zeit zwischen dem 1. und 4. Oktober geriet die gleiche Baustelle ins Visier Krimineller. In diesem Fall erbeuteten die ungebetenen Besucher fünf hochwertige Baumaschinen

Die Polizei (Kommissariat 42) aus Groß-Gerau bittet um Hinweise. Wer in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell