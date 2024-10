Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt: 19-Jähriger bedroht

Polizei sucht Zeugen

Eberstadt (ots)

Am Freitagmittag (4.10.) bedrohten zwei bislang unbekannte Täter einen 19-Jährigen in der Nussbaumallee. Sie forderten gegen 12.45 Uhr, unter Androhung von Gewalt, Bargeld von dem jungen Darmstädter. Dieser rannte daraufhin weg und konnte den Tätern entkommen. Hierbei verlor er allerdings seine Kopfhörer, welche vermutlich von einem der Tatverdächtigen an sich genommen wurden.

Die beiden Männer werden auf 14 bis 20 Jahre alt geschätzt und etwa 1,60 bis 170 Meter groß. Sie seien zudem beide schlank gewesen. Ein Täter war dunkelblond bis braunhaarig und bekleidet mit orangenem Pullover und schwarzer Weste.

Der zweite Täter hatte schwarze Haare und war bekleidet mit dunkler Kleidung, dunkler Basecap und einem schwarzen Rucksack.

Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 35 unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

