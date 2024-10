POL-DA: Modautal: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach dem 40-Jährigen

Eberstadt (ots) - Am Freitagmittag (4.10.) bedrohten zwei bislang unbekannte Täter einen 19-Jährigen in der Nussbaumallee. Sie forderten gegen 12.45 Uhr, unter Androhung von Gewalt, Bargeld von dem jungen Darmstädter. Dieser rannte daraufhin weg und konnte den Tätern entkommen. Hierbei verlor er allerdings seine Kopfhörer, welche vermutlich von einem der Tatverdächtigen an sich genommen wurden. Die beiden Männer ...

mehr