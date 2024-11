Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Defekter Lüfter löst Feuerwehreinsatz aus

Mönchengladbach-Stadtmitte, 23.11.2024, 02:09 Uhr, Hindenburgstraße (ots)

Die Feuerwehr rückte in den frühen Morgenstunden zu einem Geschäftshaus auf der Hindenburgstraße aus. Hier hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich, in dem der Melder auslöste. Dabei stellten sie fest, dass ein defekter Lüfter in einem Lagerraum den Alarm ausgelöst hatte. Der Lüfter wurde stromlos und die Brandmeldeanlage wieder in Betrieb gesetzt. Weitere Maßnahmen waren zum Glück aufgrund der frühen Alarmierung der Feuerwehr durch die automatische Brandmeldeanlage nicht notwendig.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Heinrich Roemgens

