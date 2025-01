Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Autofahrerin fährt gegen Hauswand

Warendorf (ots)

Am Samstag, 25.01.2025 gegen 16:08 Uhr ereignete sich auf der Wolbecker Straße in Telgte ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Autofahrerin aus Telgte befuhr den Kreisverkehr "Telgter Ei" und verlor dabei aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihre Korrekturversuche blieben ohne Erfolg und die Fahrt endete an einer Hauswand im Einmündungsbereich der Wolbecker Straße. Das Fahrzeug wurde unter einem dort stehenden Baugerüst eingeklemmt, das daraufhin einzustürzen drohte. Dadurch musste die Wolbecker Straße für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Die 64-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Münster gebracht werden. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell