POL-WAF: Ahlen. Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Am Freitag (24.01.2025) um 03.25 Uhr kontrollierten Polizisten in Ahlen auf der Dolberger Straße einen Pkw. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der 25-jährige Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz Deutschland nachweisen konnte, wurde bei ihm eine Sicherheitsleistung erhoben.

