Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe stehlen Schmuck

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtteil Heyden haben sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag, 26. September, als angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben, um eine 80-jährige Frau letztendlich um Schmuck zu bestehlen. Ebenfalls in Heyden kam es zu einem weiteren Versuchsfall.

Soweit bislang bekannt, klingelten die beiden Männer gegen 14 Uhr bei der im Bereich Am Hövel/ Keplerstraße wohnhaften Seniorin. Als diese die Wohnungstür öffnete, standen sie überraschenderweise bereits vor der Wohnungstür im Flur des Mehrfamilienhauses. Mit der Begründung, sie seien von einem Telekommunikationsunternehmen und müssten die Fernsehanschlüsse kontrollieren, betraten sie sofort die Wohnung. Einer der beiden Männer ging mit ihr ins Wohnzimmer und wies sie an, dort den Fernseher im Blick zu behalten, während er die neuen Programme einstelle. Der zweite Mann gab an, sich einen weiteren Fernseher anschauen zu müssen und bewegte sich alleine in der Wohnung.

Nachdem die Unbekannten die Wohnung verlassen hatten, stellte die 80-Jährige den Diebstahl dreier Goldketten unbekannten materiellen Wertes von einer Kommode fest. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Der Mann, der sich mit ihr im Wohnzimmer aufgehalten hatte, ist vermutlich 30-35 Jahre alt. Er ist größer als 180cm, hat eine korpulente Statur, rot-braune kurze Haare und einen kurzen Bart. Seine Aussprache war hochdeutsch. Er trug zum Tatzeitpunkt eine beigefarbene Jacke und eine blaue Hose.

Der zweite Täter wird als etwa 185cm großer Mann mit dunklen kurzen Haaren und von schlanker Statur beschrieben. Er sprach eine der 80-Jährigen unbekannte Sprache und trug neben einer blauen Hose einen blauen Pullover mit einem Aufdruck auf der Brust. In welche Richtung sich die beiden vom Tatort entfernten ist unbekannt.

Um 10 Uhr desselben Tages klingelte ein unbekannter Mann bei einer Seniorin an der Max-Planck-Straße in Heyden und gab an, bei einem Telekommunikationsunternehmen zu arbeiten und die Wohnung betreten zu müssen, um Telefonkabel zu tauschen. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe sowie der Beschreibung des Mannes geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich um einen der beiden beschriebenen Tatverdächtigen handelt. Hier blieb es jedoch beim Versuch, da die Dame den Zutritt zur Wohnung verweigerte und mittags die Polizei informierte.

Wem sind die beiden Männer aufgefallen? Bei wem sind sie ggf. ebenfalls vorstellig geworden? Hinweise an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell