POL-KA: (KA) Stutensee - Zeugen nach Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin gesucht

Beim Rückwärtsfahren kollidierte am Montagmorgen auf der Rathausstraße in Stutensee-Blankenloch ein Transporter mit einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde hierbei schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr eine 41-jährige Transporter-Fahrerin mit ihrem Mercedes-Sprinter gegen 08:50 Uhr zunächst auf der Rathausstraße in Richtung Bahnhofstraße. An der Einmündung Südendstraße bog die Mercedesfahrerin wohl links ab. Noch im Einmündungsbereich hielt sie offenbar kurz an und setzte ihr Fahrzeug zurück. Hierbei übersah die 41-Jährige wohl eine 80-jährige Fußgängerin, die hinter dem Transporter gerade die Südendstraße überquerte. Die Dame wurde mit der linken Fahrzeugseite erfasst und stürzte auf den Boden. Hierbei erlitt sie Frakturen an beiden Beinen, weshalb sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Südendstraße im Bereich der Einmündung zur Rathausstraße für etwa eine Stunde gesperrt.

Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich unter 0721 94484-0 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

