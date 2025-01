Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Scooter beschädigt

Vor einem Einkaufszentrum am Fischteichweg in Aurich haben Unbekannte am Montagabend einen E-Scooter beschädigt. Zwischen 19.15 Uhr und 19.25 Uhr beschädigten die Täter das Rücklicht und entwendeten das Kennzeichen des E-Scooters. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Pedelec und Anhänger entwendet

In der Auricher Fußgängerzone kam es am Montag zu einem Fahrraddiebstahl. Bislang Unbekannte entwendeten in der Burgstraße, auf Höhe eines Blumengeschäfts, ein Pedelec der Marke Prophete mitsamt Anhänger. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 9.45 Uhr bis 15.20 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

