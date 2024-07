Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht!!!

Greußen (ots)

Am 26.07.2024 ereignete sich in den Abendstunden, gg. 20:20 Uhr ein räuberischer Diebstahl. Zwei Männer stiegen widerrechtlich in ein Garten und Gartenhaus in der Anlage in der Nordhäuser Straße ein. In der Folge wurden die Einbrecher durch die Eigentümer erwischt und angesprochen. Umgehend wurden die beiden Eigentümer durch die Täter attackiert und wollten flüchten. Die Berechtigen versuchten die Tat zu verhindern. Es entstand ein Gerangel, welches sich im Garten fortsetzte, bis die Einbrecher doch mit einem Teil der Beute fliehen konnten. Die Eigentümer wurden verletzt, zum Glück nur leicht. Einer der Täter konnte in der Folge in der Nacht festgenommen und bekannt gemacht werden. Auch er hatte sich bei der Auseinandersetzung verletzt und musste versorgt werden.

Der 2. Täter ist bislang unbekannt. Er wird wie folgt beschrieben: schlank/dünn, blondes Haar, etwa 18 bis 22 Jahre, graues Oversize Shirt und kurze Hose. Wer kann sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Täter und seinem Verbleib machen? Wer hat die Täter am gestrigen Abend in Greußen gesehen?

