Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Am Samstag dem 27.07.2024 gegen 02:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Berliner Straße im Leinefelde den Fahrer eines E-Scooters. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter Drogen- und Alkoholeinfluß führte. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Am Freitag dem 26.07.2024 gegen 18:55 Uhr stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle des Führers eines E-Scooters in der Herderstraße in Leinefelde fest, dass der Fahrzeugführer sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Am Samstag dem 27.07.2024 gegen 03:15 Uhr hielt der Fahrer eines PKW VW Polo in der Elisabethstraße in Worbis als ihm der Fahrer eines grauen E-Bikes gegen das Heck des PKW fuhr. Als der PKW-Fahrer ausstieg um sich den Schaden anzuschauen und ankündigte die Polizei zu rufen flüchtete der Radfahrer von der Unfallstelle. Nach Angaben des Geschädigten stand der Radfahrer wahrscheinlich unter Alkoholeinfluß.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell