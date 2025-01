Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Montagmorgen in Wittmund ereignet. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Ford auf der Straße Rispel in Fahrtrichtung Marcardsmoor. Auf Höhe der Hundeschule kam ihm ein unbekannter Autofahrer entgegen und geriet auf die Gegenfahrspur, sodass sich die Außenspiegel trafen. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

