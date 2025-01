Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Weiblicher Leichnam aufgefunden

Landkreis Aurich (ots)

Ein weiblicher Leichnam ist am Dienstag auf einer Baustelle in Aurich aufgefunden worden. Die Polizei wurde gegen 14 Uhr zu dem Fundort am Dreekamp alarmiert. Bei der verstorbenen Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um eine erwachsene Frau - die Identität muss noch geklärt werden. Auch die Umstände des Geschehens werden noch polizeilich ermittelt. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor.

