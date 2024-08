Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lärmschutzwand beschmiert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Wie ein Zeuge am Dienstag mitteilte, beschmierten Unbekannte die Lärmschutzwand Geraer Straße/ Am Lohmholz. Vor Ort konnten 15 neue Graffiti festgestellt werden. Gleichlautende Tags befinden sich bereits im gesamten Stadtgebiet. Die Ermittlungen zu den Schmierfinken dauern an.

