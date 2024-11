Bundespolizeidirektion München: Betrunkener stürzt ins Gleis / Reisende reanimieren

Bundespolizeidirektion München

Am Montagnachmittag (11. November) kam es am Bahnhof München Pasing zu einer kurzzeitigen Gleissperrung, nachdem ein Betrunkener ins Gleis gestürzt war. Eine einfahrende S-Bahn kam rechtzeitig zum Stehen. Kurz vor 15 Uhr stürzte ein 52-Jähriger ohne Fremdeinwirkung am Bahnsteig 5 des Pasinger Bahnhofes in das Gleis und blieb dort liegen. Eine einfahrende S-Bahn kam, auch dank Reisender, die den Triebfahrzeugführer vom Bahnsteig aus auf die Situation aufmerksam machten, ca. zehn Meter vor dem Wohnsitzlosen zum Stehen. Mehrere Passanten, darunter ein privat reisender Beamter des Polizeipräsidiums München, begaben sich daraufhin in den Gleisbereich, leisteten erste Hilfe und leiteten bis zum Eintreffen des verständigten Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen ein. Der Verunfallte kam, nachdem sich sein Zustand stabilisierte, in eine Münchner Klinik. Für den Zeitraum der Maßnahmen wurden die Gleise 4 und 5 gesperrt. Hierdurch kam es zu Verspätungen und Teilausfällen im Bahnverkehr. Eine Videoauswertung ergab, dass der Rumäne zuvor torkelnd über den Bahnsteig ging, das Gleichgewicht verlor und ins Gleis fiel. Die Bundespolizei dankt allen Reisenden, die an den Rettungsmaßnahmen beteiligt waren und umsichtig den Triebfahrzeugführer auf die Gefahr im Gleisbereich aufmerksam machten.

