Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte rauben 57-Jährigen aus/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raub am frühen Freitagmorgen, 11. Oktober 2024, Zeugen. Ein 57 Jahre alter Mann rief um 0.15 Uhr die Polizei zur Devensstraße Ecke Tönshof im Stadtteil Horst. Er gab an, von seinem Geschäft, einem Imbissladen, aus auf dem Weg nach Hause gewesen zu sein, als er plötzlich von zwei unbekannten Männern angegriffen worden sei. Die Tatverdächtigen sprühten ihm eine unbekannte Substanz ins Gesicht und schlugen ihn zu Boden. Im Anschluss flüchteten sie mit den Geschäftseinnahmen. Einer in Richtung Vereinsstraße, der andere in Richtung Schmalhorststraße. Ein Zeuge, der das Geschehen von seinem Balkon aus sah, bestätigte die Angaben des Opfers. Die Tatverdächtigen sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1, 80 Meter groß und waren dunkel gekleidet. Einer von ihnen trug eine dunkle Kappe und einen Vollbart. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden sich bitte unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell