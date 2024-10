Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug aus Van entwendet

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Schildesche - Im Zeitraum von Dienstag, den 01.10.2024, bis Donnerstag, den 03.10.2024, wurden verschiedene Werkzeuge aus einem geparkten Van am Meyer-zu-Eissen-Weg entwendet.

Ein 57-jähriger Bielefelder meldete der Polizei am Donnerstag, 03.10.2024, dass er beim Anfahren seines Vans der Marke Nissan bemerkt habe, dass eine Tür nicht richtig verschlossen sei. Als er zur hinteren Tür des Fahrzeugs gegangen sei, in der Absicht diese zu schließen, habe er in das Innere des Fahrzeugs geblickt. Ihm sei aufgefallen, dass eine auf der Ladefläche gelagerte Bohrmaschine der Marke Hilti fehle. Bei weiterer Überprüfung stellte er fest, dass darüber hinaus eine weitere Bohrmaschine der Marke Devato und eine Akku-Flex fehlte.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell