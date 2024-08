Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Flucht gescheitert - Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (21.08.2024) am Arnulf-Klett-Platz einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 19.40 Uhr in der Klett-Passage, als dieser plötzlich die Flucht ergriff und in Richtung Königstraße davonrannte. Bei seiner Flucht ließ er seinen Rucksack zurück, in dem die Beamten rund 100 Gramm Haschisch und mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealergeld entdeckten. Die Polizisten nahmen den 23-Jährigen wenig später am Arnulf-Klett-Platz fest. Der 23-Jährige mit tunesischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (22.08.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

