Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (22.08.2024) im Bereich des Wilhelm-Geiger-Platzes eine 24 Jahre alte Frau sexuell bedrängt. Die 24-Jährige fuhr gegen 04.00 Uhr mit dem Nachtbus vom Schlossplatz in Richtung Stuttgart-Feuerbach, in welchem sich auch der Unbekannte befand. Der Mann setzte sich dabei neben die 24-Jährige und versuchte mehrfach, sie anzusprechen, worauf die 24-Jährige nicht einging. An der Haltestelle Wilhelm-Geiger-Platz stieg der unbekannte Mann zusammen mit der 24-Jährigen aus. Als die 24-Jährige die Straße überqueren wollte, lief der Mann unvermittelt von hinten auf die 24-Jährige zu, zog sie an sich heran, fasste ihr in den Intimbereich und hielt ihren Mund zu. Nachdem sich die 24-Jährige zur Wehr gesetzt hatte, flüchtete der Täter die Wiener Straße entlang in Richtung Stuttgarter Straße. Der Unbekannte war zirka 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er war bekleidet mit einer hellgrauen Jeansjacke und einer dunkelblauen Schirmmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell