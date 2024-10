Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte nach Schlichtungsversuch angegriffen

Gelsenkirchen (ots)

Die Einsatzleitstelle entsandte in den frühen Mittwochmorgenstunden, 9. Oktober 2024, um kurz nach Mitternacht einen Streifenwagen zur Ulmenstraße nach Ückendorf. Die 21-Jahre alte Wohnungsinhaberin war mit ihrem ehemaligen Partner, einem 21-jährigen Mann aus Herne, in einen Streit geraten. Die Gelsenkirchenerin öffnete den Beamten die Wohnungstür und bat sie darum, den Herner aus ihrer Wohnung zu verweisen. Bei der ersten Kontaktaufnahme reagierte der Mann mit aggressiven Drohgebärden auf die Ansprache der Beamten. Im weiteren Verlauf sollte der Herner mit Handfesseln fixiert werden, um einen körperlichen Angriff zu verhindern. Als er durch die Beamten zu Boden gebracht wurde, solidarisierte sich die Wohnungsinhaberin mit dem Aggressor und versuchte die Fixierung unter fortwährenden Beleidigungen zu verhindern. Sie griff nach den Händen und Armen der Einsatzkräfte, wobei ein Polizist eine Kratzverletzung erlitt. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden von den Beamten fixiert. Im Anschluss wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam Gelsenkirchen zugeführt. Die Wohnungsinhaberin beruhigte sich im weiteren Verlauf und konnte in der Wohnung verbleiben.

Gegen die beiden wurden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchter Gefangenenbefreiung eingeleitet.

