Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub mit Schusswaffe auf Supermarkt

Gelsenkirchen (ots)

Ein bewaffneter Mann betrat am Montagabend, 7. Oktober 2024, um 20.08 Uhr eine Netto-Filiale auf der Taubenstraße in Scholven. Der maskierte Unbekannte bedrohte die Kassiererinnen mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Dieser Drohung kamen die beiden Mitarbeiterinnen der Filiale nach. Nachdem der Räuber die Beute in Höhe eines hohen dreistelligen Betrags erhalten hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung aus dem Supermarkt. Während der Tat waren mehrere Personen anwesend, die die hinzugerufenen Beamten empfingen und ihnen gegenüber Auskünften zum Tatablauf machten.

Die Polizei geht allen Hinweisen nach und hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell