Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte verwüsten Gräber/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am vergangenen Wochenende Gräber auf dem Ostfriedhof an der Erdbrüggenstraße in Gelsenkirchen Bulmke-Hüllen geschändet. Dabei wurden mehrere Grabsteine umgestürzt, Grablampen zerstört und Gegenstände aus Kupfer entwendet. Der oder die Tatverdächtigen entfernten sich in unbekannte Richtung. Polizeibeamte nahmen vor Ort Strafanzeigen von zwei Geschädigten auf. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen insbesondere am 5. und 6. Oktober 2024 gemacht haben, werden gebeten, sich unter den Telefonnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

