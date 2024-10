Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Spiegel an mehreren geparkten PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bisher unbekannter Täter beschädigte insgesamt sieben Fahrzeuge, welche im Nahbereich der Gaststätte "Alte Hütte" abgestellt waren. Am frühen Samstagmorgen, 5. Oktober 2024, wurde die Polizei von einem Fahrzeughalter zur Eichenstraße in Gelsenkirchen-Resse gerufen. Ein Mitarbeiter der dortigen Gaststätte habe den Gast auf einen abgetretenen Außenspiegel an dessen Fahrzeug aufmerksam gemacht. Die hinzugerufenen Beamten stellten im nahen Umfeld sechs weitere beschädigte PKW fest. Augenscheinlich wurden die Außenspiegel der Fahrzeuge gewaltsam beschädigt bzw. abgetreten. Laut Angaben des 18-Jährigen muss der Tatzeitraum zwischen 01:45 Uhr und 02:15 Uhr liegen. Bei dessen Auto handelt es sich um einen schwarzen VW Passat mit Gelsenkirchener Kennzeichen. Darüber hinaus wurden noch drei weitere Autos mit Gelsenkirchener und drei mit auswärtiger Zulassung beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat oder verdächtiges Verhalten in dem genannten Zeitraum beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

