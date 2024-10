Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Tankstelle/Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau hat am Montagabend, 7. Oktober 2024, die Polizei gerufen, weil sie Zeugin eines Einbruchs in eine Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord war. Die Kassiererin bemerkte um 23.54 Uhr, wie ein ihr unbekannter Mann die Tür zur Tankstelle einschlug und sich anschließend mit einer Flasche Wein entfernte. Aufgrund der Täterbeschreibung und nach Einsicht von Videoaufnahmen vom Tatort konnten die Beamten schnell einen 32 Jahre alten Mann als Tatverdächtigen identifizieren, der bereits zuvor an einem anderen Ort in der Nähe randaliert und dort für einen Einsatz gesorgt hatte. Bei dem Mann fanden die Beamten auch eine Weinflasche, die aus dem Einbruch stammen könnte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und in das Gewahrsam gebracht. Ein dort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Ermittlungen dauern an.

