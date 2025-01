Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Ladendieb gestellt

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in Aurich aufgefallen. Gegen 16 Uhr entwendete ein 38-Jähriger in einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße Alkoholflaschen und konnte durch Mitarbeiter gestellt werden. Der 38-Jährige schlug einen der Mitarbeiter und versuchte einen Weiteren zu beißen. Auch nach Hinzuziehung der Polizei blieb der stark alkoholisierte Mann aggressiv und trat nach den eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Hinte - Container aufgebrochen

In der Gemeinde Hinte kam es auf einer Baustelle zu einem Containeraufbruch. Unbekannte betraten die eingezäunte Baustelle in der Straße Bei Abbingwehr in Loppersum und brachen zwei Container auf. Sie entwendeten diverses Werkzeug. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom vergangenen Donnerstag, 6 Uhr bis Mittwoch, 9.45 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter 04931 9210 zu melden.

Aurich - Einbruch in Arztpraxis

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Arztpraxis in Aurich eingebrochen. Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 7.50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu Praxisräumen an der Esenser Straße und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter 04941 606215 zu melden.

