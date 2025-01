Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall mit drei Verletzten

Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall mit drei Verletzten

Bei einem Auffahrunfall auf der B 210 in Wittmund sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf der B 210 aus Aurich kommen in Richtung Wilhelmshaven, als er an einer Ampelanlage den bei Rotlicht wartenden 37-jährigen Fahrer eines Seats übersah und auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Seat auf einen Ford geschoben. Der 31-jähriger Ford-Fahrer sowie sein Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt, ebenso der 37-jährige Seat-Fahrer. Der entstandene Sachstanden liegt im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Wittmund - Nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Mittwoch nach einem Unfall in Wittmund geflüchtet. Der 34-jährige VW-Fahrer fuhr gegen 16.50 Uhr auf dem Jacksteder Weg in Richtung B 210. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte Schäden am Grünstreifen und auf einem Feld. Er flüchtete vom Unfallort, konnte aber wenig später ermittelt werden. Er stand unter Alkoholeinfluss. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

