Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: 16-Jähriger angefahren - Verursacher flüchtet

Gifhorn (ots)

Am Morgen des gestrigen Montags erschien ein aufgelöster 16-Jähriger in der Wache der Polizei Gifhorn. Er war zuvor in einen Unfall verwickelt und am Bein verletzt worden. Die Beamten riefen einen Rettungswagen und übernahmen die Erstversorgung des Jugendlichen. Dieser berichtete den Beamten, dass er kurz vor 10:00 Uhr die Fußgängerampel der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Edeka-Markts überqueren wollte. Er trat mit seinem E-Scooter auf die Straße, als die Ampel für ihn grün zeigte. In diesem Moment näherte sich ein Auto der Ampel. Dieses stoppte nicht an der Haltelinie, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 16-Jährige zog sich eine offene, blutende Wunde am Schienbein zu. Statt anzuhalten, entfernte sich das Fahrzeug umgehend von der Unfallstelle. Der 16-Jährige stand sehr unter dem Eindruck des Geschehens, und begab sich zur nahen Polizeidienststelle. Das unfallverursachende Fahrzeug sei ein Volkswagen mit blauer Lackierung gewesen.

Zu den aufgenommenen Ermittlungen werden Zeugen des Unfalls gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell