Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Hoher Schaden nach Geldbörsendiebstahl - Zeugen gesucht

LK Gifhorn (ots)

In der vergangenen Woche warnte die Polizei Gifhorn vor Diebstählen in Supermärkten. Die Täterinnen und Täter haben es bei diesem Phänomen vorwiegend auf ältere Menschen abgesehen. So auch bei einer Tat am 09.12.2024: Einem 83-Jährigen wurde in der Aldi-Filiale in Meine die Geldbörse entwendet. Noch am gleichen Tag kam es zu sogenannten Verwertungstaten. Eine bislang unbekannte Frau verursachte mit den durch den Diebstahl erlangten EC-Karten einen Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Hierzu fuhr sie am Nachmittag und Abend des 09.12.2024 zu verschiedenen Supermärkten und hob beim Bezahlen von Lebensmitteln Bargeld ab. Außerdem fuhr sie einige Banken an und hob auch an den dortigen Automaten Geld ab.

Die verschiedenen Orte sind:

- Lild Isenbüttel - Penny Isenbüttel - Rewe Isenbüttel - Volksbank und Sparkasse Isenbüttel

- Lidl Gifhorn - Netto Gifhorn - Rewe in der Limbergstraße in Gifhorn - Rewe am Magdeburger Ring in Gifhorn - Penny am Wilscher Weg in Gifhorn

- Rewe Meinersen

Aufgrund einzelner Videoaufzeichnungen kann die Täterin beschrieben werden: Sie trug ein beiges Stirnband und eine FFP2-Maske, um ihr Gesicht zu verdecken. Außerdem trug sie einen beigen, gesteppten Mantel, blaue Jeans und beige/graue Winterstiefel. Zu den Ermittlungen der Polizei Meine werden Zeugen gesucht: Wo wurde diese Frau noch gesehen und mit welchem Fahrzeug war sie unterwegs? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05304 91130 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell