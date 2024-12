Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Taschendiebe machen Beute

Wittingen (ots)

Gegen Mittag des gestrigen Mittwochs kam es in verschiedenen Supermärkten in Wittingen zu Diebstählen. Den Kunden der Märkte wurden die Geldbörsen aus Umhängetaschen oder auch aus den Einkaufskörben entwendet. Nach Bekanntwerden der ersten Taten begaben sich die Beamten der Polizei Wittingen umgehend in verschiedene Märkte im Stadtgebiet Wittingen. Dort sensibilisierten sie das Personal und fahndeten nach möglichen Tatverdächtigen. Im Rahmen dieser Maßnahmen fiel den Beamten auf, dass viele Kundinnen und Kunden auffällig sorglos waren; Geldbörsen waren in offenen Jackentaschen sichtbar oder lagen einfach greifbar und ohne Blickkontakt im Einkaufskorb. Die Beamten sprachen diese Kunden an und gaben Tipps zur Sicherung des Portemonnaies. Während viele Kundinnen und Kunden dankbar dafür waren, zeigten einige jedoch Unverständnis für die Hinweise. Die Polizei warnt eindringlich davor, Geldbörsen offen in den Einkaufswagen, den Einkaufskorb oder die Handtasche zu legen. Sie sollten für Täter weder greifbar noch sichtbar, sondern eng am Körper und in verschlossenen Taschen getragen werden.

Die Ermittlungen zu den Diebstählen führt die Polizei in Wittingen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder deren Fahrzeugen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 05831 25200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell