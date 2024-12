Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Kollision mit Kreisel

Gifhorn (ots)

Am gestrigen Mittwochabend kam es auf der Kreisstraße 114, am neuen Kreisel an der Wolfsburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 18-Jähriger auf der Kreisstraße in Richtung Wolfsburg. Gegen 21:48 Uhr übersah er den Kreisverkehr und kollidierte mit diesem. Aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit schleuderte der Mercedes-Benz durch die Luft, setzte im Bereich der Abfahrt auf die Wolfsburger Straße auf und schleuderte anschließend über die Leitplanke ins angrenzende Waldstück. Dort wurde das Erdreich erheblich aufgewühlt, das Fahrzeug kam schließlich im Allerkanal zum Stillstand. Der 18-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde in der Folge durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch versorgt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen aus dem Wasser geborgen. Es wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Bei der späteren Befragung des 18-Jährigen im Krankenhaus, ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel, sodass dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Die Unfallursache ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell