POL-GF: Klangvoller Einsatz für den guten Zweck: Benefizkonzert des Polizeimusikorchesters zugunsten des Frauenhauses Gifhorn

Die Polizeiinspektion Gifhorn richtet auch in 2025 ein Benefizkonzert aus. Am 27. Februar 2025 spielt das Polizeimusikorchester Niedersachsen in der Stadthalle Gifhorn. Der Erlös des Konzerts kommt dem Frauenhaus Gifhorn zugute, das sich unermüdlich für den Schutz und die Unterstützung von Frauen in Not einsetzt. Diese freudige Nachricht überbrachte der Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Oliver Meyer, persönlich bei einem Besuch im Frauenhaus am 11. Dezember 2024. "Es ist uns ein Anliegen, diese wichtige Einrichtung in unserem Landkreis zu unterstützen. Frauenhäuser sind lebenswichtige Schutzorte und leisten unverzichtbare Arbeit für Frauen und Kinder, die von häuslicher Gewalt betroffen sind", erklärte Oliver Meyer vor Ort.

Frauenhäuser bieten nicht nur Schutz vor Gewalt, sondern auch Begleitung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes und sicheres Leben. Die Arbeit des Frauenhauses Gifhorn ist ein herausragendes Beispiel für Solidarität und Menschlichkeit, und die Polizeiinspektion Gifhorn möchte mit dem Konzert des Polizeimusikorchesters dazu beitragen, diese wichtige Arbeit zu unterstützen. Das Polizeimusikorchester Niedersachsen ist bekannt für seine musikalische Vielfalt und hohe Qualität. Die Musikerinnen und Musiker widmen ihr Konzert in Gifhorn der Unterstützung des Frauenhauses und rücken damit die wichtige Arbeit der Einrichtung ins öffentliche Bewusstsein. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf einen Abend voller musikalischer Höhepunkte freuen und gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für den guten Zweck leisten.

Die Tickets für das Benefizkonzert sind bei der Konzertkasse der Stadthalle Gifhorn erhältlich. Eine Karte kostet 18 Euro, eine Sitzplatzwahl ist möglich. Die Polizeiinspektion Gifhorn lädt herzlich ein, an diesem Abend nicht nur die Musik zu genießen, sondern auch Solidarität mit Frauen in Not zu zeigen. Das Konzert beginnt um 19:00 Uhr, der Einlass findet um 18:00 Uhr statt. Wir freuen uns auf Sie.

