Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfälle unter Alkoholeinfluss

Müden/Calberlah (ots)

Am vergangenen Samstag kam es im Landkreis Gifhorn zu zwei Unfällen, bei denen die jeweiligen Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss standen. In den Ohreweg in Müden wurden die Beamten der Polizei Meinersen gegen 17:50 Uhr gerufen. Ein Hyundai Tucson war mit einem Grundstückszaun kollidiert. Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Insassen des stark beschädigten Fahrzeugs, ein 39-Jähriger gab schließlich zu, gefahren zu sein. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann ergab einen Wert von 1,77 Promille. Nur etwa zwei Stunden später, gegen 19:40 Uhr, kam es in Calberlah zu einem weiteren Unfall. Zwei 35-Jährige befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem Lokal an der Hauptstraße, als sie einen lauten Knall hörten. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass der linke Außenspiegel des am Straßenrand geparkten Audis des einen 35-Jährigen beschädigt war. In Richtung Wolfsburg fahrend bemerkten sie zudem einen Skoda, der sich vom Unfallort entfernte. Die Männer nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug in Allerbüttel einholen und stoppen. Hinzu riefen sie die Polizei. Die Beamten der Polizei Meine bemerkten bei dem 54-jährigen Fahrer des Skoda Alkoholgeruch in der Atemluft; eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,78 Promille.

Beiden Unfallverursachern wurde eine Blutprobe entnommen, die jeweiligen Führerscheine wurden sichergestellt. Es wurden Strafverfahren gegen beide Männer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell