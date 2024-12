Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Portemonnaie-Diebstahl mit Folgeschaden

Gifhorn (ots)

Am Montag dieser Woche erstattete ein 86-Jähriger Strafanzeige bei der Polizei Gifhorn; ihm wurde in einem Supermarkt die Geldbörse entwendet. Der Mann war zum Einkaufen gegen Mittag in einer Aldi-Filiale in Gifhorn. Als er an der Kasse die ausgesuchten Waren bezahlen wollte, musste er feststellen, dass sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendet worden war. Die Täter erlangten so fast 300 Euro Bargeld sowie neben amtlichen Dokumenten auch eine Visa-Card. Mit dieser wurde kurze Zeit nach dem Diebstahl an einer nahen Bank ein dreistelliger Bargeldbetrag abgehoben. Weitere Abbuchungen wurden durch ein zeitnahes Sperren der Karte bzw. das Tageslimit verhindert.

Hier die Tipps der Polizei:

- Tragen Sie Geld, Bankkarten und Papiere immer in verschiedenen und verschlossenen Innentaschen der Kleidung, möglichst dicht an der Körpervorderseite. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in die Einkaufstasche, den Einkaufskorb oder den Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen(!) auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie eine Hand auf den Reißverschluss, so kann dieser nicht unbemerkt geöffnet werden. - Die PIN niemals auf der Geldkarte notieren und auch nicht auf einem Zettel notiert ins Portemonnaie legen.

Sollten Sie auffällige oder verdächtige Personen beim Einkaufen oder Bummeln bemerken, verständigen Sie das Personal oder rufen die Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell