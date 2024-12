POL-GF: Audi von Grundstück entwendet

Voitze (ots) - Am 30.11.2024 kam es in Voitze zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei Weyhausen zufolge, fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Volkswagen Tiguan auf der Schulstraße in Richtung Westen. Gegen 10:00 Uhr wollte sie an der Kreuzung nach links auf die Straße Im Häg, in Richtung Ortsausgang biegen. Zunächst ließ sie einen nahenden Pkw ...

