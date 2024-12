Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Geschädigter eines Unfalls gesucht

Gifhorn (ots)

Am 30.11.2024, gegen 12:40 Uhr, wollte eine 62-jährige Gifhornerin ihren grauen Skoda Fabia auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn abstellen. Dazu fuhr sie vorwärts in eine enge Parklücke, links neben ihr stand bereits ein weißer Pkw. Da ihr der Abstand zu diesem Auto zu eng war, stieg die Frau nicht aus und fuhr wieder nach Hause. Dort stellte sie an ihrer linken Fahrzeugfront einen frischen Unfallschaden fest. Sie vermutete, diesen beim Einparken zuvor verursacht zu haben und fuhr wieder zum Parkplatz. Der weiße Pkw befand sich aber nicht mehr am Abstellort. Im Anschluss suchte sie die Polizei auf, um den Unfall zu melden. Die Polizei Gifhorn sucht nun den Halter bzw. die Halterin des weißen Pkw als Geschädigten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell