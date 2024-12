POL-GF: Einbruch in Wohnhaus

Gifhorn (ots) - Am Montag dieser Woche erstattete ein 86-Jähriger Strafanzeige bei der Polizei Gifhorn; ihm wurde in einem Supermarkt die Geldbörse entwendet. Der Mann war zum Einkaufen gegen Mittag in einer Aldi-Filiale in Gifhorn. Als er an der Kasse die ausgesuchten Waren bezahlen wollte, musste er feststellen, dass sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendet worden war. Die Täter erlangten so fast 300 Euro ...

