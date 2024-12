Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbrüche in Wohnhäuser

Meinersen/ Rötgesbüttel (ots)

Am Montag dieser Woche kam es zu Einbrüchen in Meinersen und Rötgesbüttel. Im Tatzeitraum von 09:00 Uhr bis 18:50 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus am Ährenweg in Meinersen; hierzu hebelten sie ein seitlich gelegenes Fenster auf. Aus den Räumen entwendeten sie Schmuckgegenstände. In ein Einfamilienhaus an der Straße Schierenbalken in Rötgesbüttel brachen die Täter im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 19:20 Uhr ein. Zutritt verschafften sie sich durch Aufhebeln der Terrassentür, im Haus wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Bei beiden Taten gelang es den Tätern, unerkannt zu entkommen. Die Ermittlungen führt der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Gifhorn. Es werden Zeugen gesucht, die vor oder während der Tatzeiträume verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Jegliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

