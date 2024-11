POL-GT: Am Anger - Wohnungseinbruch

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Freitag (15.11.) gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Magnolienweg verschafft. Der Tatort liegt nahe der Straße Schlangenbach. In der Zeit von 12.45 -18.00 Uhr hebelten die Einbrecher die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Gestohlen wurden Taschen, Schmuck und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. ...

mehr