POL-GT: #Leben im Kreis Gütersloh als Teil der Verkehrsstrategie 2024

Kreis Gütersloh (FK) - In der Woche vom 18.11. bis zum 25.11. geht der Schriftzug #LEBEN im Kreis Gütersloh auf die Reise. Das Aufstellen der großen, freistehenden Buchstaben ist Teil der landesweiten Verkehrsstrategie für mehr Sicherheit auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen. Alle 47 Polizeibehörden des Landes arbeiten mit den visuell einprägsamen Buchstaben, um den Fokus auf das Miteinander im Straßenverkehr zu lenken. Das Konzept wurde gemeinsam mit Polizistinnen und Polizisten aus verschiedenen Bereichen erarbeitet und alle haben ihre Erfahrungen einfließen lassen. Das Ziel: Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden zu reduzieren. Ein Teil davon ist, das Miteinander im Straßenverkehr zu stärken. Neben repressiven Maßnahmen ist darum das Gespräch mit den Verkehrsteilnehmern und das Aufzeigen von Folgen des eigenen Fehlverhaltens ein wichtiger Bestandteil der Strategie. Die Buchstaben, welche unter anderem an Kindertagesstätten, im Rahmen der Radfahrprüfungen und auch bei der Seniorenunfallprävention eingesetzt werden, sollen nachhaltig in Erinnerung bleiben, zum Nachdenken und in manchen Fällen auch zum Umdenken anregen.

