Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch am Magnolienweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich am Freitag (15.11.) gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Magnolienweg verschafft. Der Tatort liegt nahe der Straße Schlangenbach. In der Zeit von 12.45 -18.00 Uhr hebelten die Einbrecher die Wohnungstür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Gestohlen wurden Taschen, Schmuck und Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell