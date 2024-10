Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Person aus Alten Hafen gerettet

Bremerhaven (ots)

Am 04. Oktober 2024, gegen 22:20 Uhr, wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser von Passanten eine Person im Wasser des Alten Hafens, in Höhe der H-H-Meier Straße, gemeldet. Die Feuerwehr Bremerhaven entsandte daraufhin den Taucherzug, den Führungsdienst sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) und einen Rettungswagen (RTW) zur Einsatzstelle.

Die Person wurde von Passanten mit einem Rettungsring an der Wasseroberfläche gehalten. Die Taucherstaffel konnte den Mann mit Hilfe einer Rettungstrage und eines Krans aus dem Wasser bergen. Er wurde unterkühlt an den Notarzt und den Rettungsdienst übergeben und anschließend zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Einsatz waren insgesamt 13 Feuerwehrkollegen sowie die Polizei beteiligt, die während des Einsatzes die Einsatzstelle absicherten.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell