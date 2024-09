Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Sturmeinsatz im Stadtteil Lehe

Bremerhaven (ots)

Am heutigen Abend um 21:33Uhr wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einem Sturmeinsatz in die Rickmersstraße alarmiert. An einem Baugerüst eines 5 geschossigen Wohngebäudes, hatten sich mehrere Gerüstbohlen gelöst und waren bereits teilweise auf die Straße gestürzt. Da zu diesem Zeitpunkt noch Windböen von bis zu 11 Beaufort herrschten, kamen zur Sicherung des Baugerüstes die Spezialkräfte der Höhenrettung zum Einsatz. Es wurden mehrere Gerüstteile gesichert und nach unten transportiert. Zur Durchführung des Sturmeinsatzes waren 11 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz.

