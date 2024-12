POL-GF: Diebstahl auf Friedhof

Meinersen/ Rötgesbüttel (ots) - Am Montag dieser Woche kam es zu Einbrüchen in Meinersen und Rötgesbüttel. Im Tatzeitraum von 09:00 Uhr bis 18:50 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Wohnhaus am Ährenweg in Meinersen; hierzu hebelten sie ein seitlich gelegenes Fenster auf. Aus den Räumen entwendeten sie Schmuckgegenstände. In ein Einfamilienhaus an der Straße Schierenbalken in Rötgesbüttel brachen die Täter im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 19:20 ...

